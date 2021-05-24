Тюменцу грозит пять лет тюрьмы за кражи детских велосипедов. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило сообщение о краже детского велосипеда из подъезда дома 33 на улице Олимпийской. Заявитель пояснил, что велотранспорт похищен путем повреждения противоугонного троса.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 изучили записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку. Стражам правопорядка удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель.

– Мужчина планировал сдать велосипед в комиссионный магазин, однако не успел реализовать план. Полицейские изъяли похищенное и вернули законному владельцу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ходе следствия установлена причастность фигуранта к трем аналогичным эпизодам краж. Еще один велосипед из ранее похищенных был изъят в комиссионном магазине. В настоящее время злоумышленник задержан. Следственным отделом в отношении него возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.