Погода на 24 мая в Тюмени: пик жары

В Тюмени пик жары. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 24 мая, в Тюмени день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 15 градусов, днем – плюс 31 – 34. Вечером столбики термометров покажут плюс 28 – 32 градуса. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

24 мая отмечается день памяти святых равноапостольных Мефодия и его брата Кирилла, священномученика Мокия. День этот считается показателем погоды для всего лета. Если мокро, то и всё лето будет мокрым, и наоборот. «Коль багряный восход, а днем дождь – лето мокрое и грозовое придет». Если поземный туман появлялся вечером и расходился до восхода солнца, ждали ненастья.