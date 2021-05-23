Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 мая 2021 года увеличилось на 63 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 63 человека за сутки. Всего за период пандемии зарегистрировано и подтверждено 36 343 случаев новой коронавирусной инфекции.

По сообщению Оперативного штаба 6 813 жителей остаются под медицинским наблюдением. Из общего числа заболевших коронавирусом заболели 3 ребёнка. На перевахтовке находятся 242 человека.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 73 человека, за весь период пандемии вылечились от ковида 34 772 тюменца. 13 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса в области скончались 7 человек. Всего зарегистрировано 542 летальных случаев от COVID-19.

Напомним, что в Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 20 июня.

За последние сутки в России выявлен 8 951 новый случай коронавируса в 83 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 5 001 505 случаев коронавируса. За весь период выписано по выздоровлению 4 617 762 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Отметим, что симптомы коронавируса могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным. Симптомы во многом похожи со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.