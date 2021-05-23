В Тюмени стартовал новый онлайн-проект «Тюмень – город моей любви» Фото: Юлия Кучеренко

В новом онлайн-проекте «Тюмень – город моей любви», организатором которого является ДК «Водник», могут принять участие все желающие. В рамках проекта стартовало мероприятие, посвященное 435-летию города. Для участие нужно записать видеоролик на месте, которое важно для конкретного человека, компании, семьи.

Цель видеоролика - рассказать, чем именно оно привлекательно. Это могут быть популярные места – набережная Туры и мост Влюбленных, Цветной бульвар, площадь 400-летия Тюмени и так далее. Но также это место может быть особенным для самого участника, например свой двор, школа, уголок в парке.

Видео опубликуют на официальном паблике «Водника», а участников поощрят дипломами. Самые креативные работы покажут в арт-пространстве у Масловского взвоза.

Ролики принимаются до 10 июня на почту dkvodnik@mail.ru. Телефон для справок: 45-93-44.

Кроме того, стартовал конкурс видеороликов «Визитная карточка города Заводоуковска». Участникам нужно до 20 июня снять видеоролик на 1-3 минуты про любимые места в городе, которые могут заинтересовать туристов со всей страны. Работы нужно отправить на почту zcomitet@yandex.ru.