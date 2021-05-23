Омутинские ветераны обучат школьников мастерить и печь булочки Фото: pixabay.com

Волонтерский отряд «Тимуровец» из омутинской школы № 1 победил во всероссийском конкурсе школьных добровольческих отрядов «Добро не уходит на каникулы». На реализацию своего проекта ребята получили грант в размере 286 тысяч 325 рублей. Команда одержала победу в номинации «Проекты, направленные на проведение совместных мероприятий с благотворительными фондами и НКО в сфере добровольчества».

– Проект мы сделали совместно с нашим местным советом ветеранов, с которым давно сотрудничаем. Суть его в том, что представители старшего поколения обучат ребят различным навыкам. А школьники, в свою очередь, окажут помощь бабушкам и дедушкам, – рассказала куратор РДШ омутинской школы № 1 Юлия Чемакина.

С сентября ветераны Омутинского района начнут проводить в школе мастер-классы по кулинарии и декоративно-прикладному искусству. Бабушки научат девочек печь булочки, вязать и шить, а дедушки передадут опыт столярного дела.

– У многих пожилых людей дефицит внимания. Поэтому они с удовольствием передают свой опыт детям, приходят к нам в школу и дают такие мастер-классы. А ребята, особенно младшего возраста, с удовольствием готовят, мастерят, шьют и вяжут, – отметила Юлия Чемакина.

Школьники тоже обучат пожилых людей определенным навыкам, например, научат регистрироваться и пользоваться услугами сайта госуслуг, познакомят с VR-технологиями.