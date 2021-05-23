Тюменцам рассказали, чем опасна жара для домашних любимцев Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмень снова вернулась жара, столбики термометров поднимаются до +30 градусов, и от палящего солнца изнывают не только люди, но и животные. Лекарств от жары не существует, поэтому всё, что изначально следует делать хозяевам в знойные дни, – соблюдать меры безопасности и следить за состоянием своего любимца. Важно не допустить теплового удара.

– Признаки теплового удара – тяжелое и частое дыхание, высунутый язык, животное лежит, отток слюны заметно увеличен. Также краснеют слизистые век, на ощупь заметно повышение температуры. Может быть дрожь, паническое состояние, рвота, диарея, нос сухой и горячий. Животное нередко не может встать, теряет координацию или сознание, появляются судороги непроизвольная дефекация, признаки отравления, – говорит ветеринар одной из тюменских клиник для животных Ольга Алентьева.

Если у любимца есть несколько или тем более все перечисленные симптомы, нужно срочно снизить температуру его тела и, только если ректальная температура не превышает 40 градусов, можно приступать к первой помощи.

В первую очередь нужно обернуть питомца во влажное полотенце и приложить холод к голове, но не «ледяной свёрток из морозилки», а смоченную в холодной воде тряпочку или губку, размещать её нужно между ушей животного. Помочь питомцу можно, включив вентилятор или кондиционер, но лишь чтобы охладить помещение, не направляя на животное, чтобы не простудить и не переохладить его. Также нужно дать прохладное питьё и вообще обеспечить свободный доступ к свежей воде.

Важно не добиться снижения температуры тела ниже нормы, поэтому каждые 5 минут её необходимо измерять. Прогулки для собак лучше проводить в ранние утренние и вечерние часы.