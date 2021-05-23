Жители Тюмени смогут попробовать себя в нескольких видах искусства сразу Фото: pixabay.com

В молодежном театральном центре «Космос» 29 мая пройдет открытая сессия Лаборатории симультанного перформанса. Жители Тюмени смогут попробовать себя в нескольких видах искусства сразу, а после обсудят мероприятие с кураторами.

Мероприятие состоится 29 мая в 20.00 в «Космосе» на улице Республики, 165а. Её проведет философ, преподаватель, организатор выставок Герман Преображенский, который провел уже более 30 выставок современного искусства и создал термин «симультанный перформанс». На сессию приедет приглашенный эксперт лаборатории из Новосибирска, ведущая мастер-классов по контактной импровизации в России и за рубежом Екатерина Басалаева. Участники погрузятся в связь между телом, сознанием и движением и попробуют себя в разных видах искусства.

– Я давно занимаюсь перформансами и сейчас пришел к кристаллизации такого формата, когда объединяются разные виды искусства. В формате симультанного перформанса объединяются танец, движение, изображение, поэтическое слово и музыка. Для тюменского зрителя лаборатория – это возможность познакомиться с хорошим современным искусством, которое создается здесь, в Тюмени, местными художниками, – рассказал куратор лаборатории Герман Преображенский.