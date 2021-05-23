Жителям Тюмени напомнили о вреде алкоголя в жару Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцам в рамках проекта «Трезвость – выбор сильных!» напоминают о том, что все спиртные напитки пагубно действуют на организм человека, особенно жару. Исследования учёных доказывают вред алкоголя на организм человека. Но некоторые жители области убеждены, что пиво – не алкоголь.

– Бутылка пива содержит от 25 до 50 грамм алкоголя и равняется одной рюмке крепкого напитка, – говорят специалисты.

Даже при кратковременном употреблении пива из организма вымываются витамины и минералы, которые жизненно необходимы и требуются растущему организму.

Пиво содержит целый перечень вредных веществ, среди них углекислый газ, кобальт, альдегиды, сивушное масло, эфиры, разрушающие сердечно-сосудистую систему, а также желудочно-кишечный тракт.

Тюменцам напоминают, что пиво формирует алкогольную зависимость в четыре раза быстрее, чем остальные спиртные напитки.