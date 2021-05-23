В Тюменской области завершился региональным этап конкурса «За нравственный подвиг учителя» Фото: google.ru/maps/

В Тюменской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». В этом году свои методики духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи представили 30 тюменских педагогов.

Конкурс проходит каждый год, благодаря Русской Православной Церкви и министерству просвещения РФ при поддержке Администрации Президента России.

Победителями конкурса стала группа преподавателей Тюменского государственного института культуры - авторы учебно-методического пособия по духовно-нравственному воспитанию для младшего школьного возраста «Экспедиция в город нравственности»: Евгения Басова, Денис Бондарчук, Оксана Гауч, Татьяна Плесовских, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Учитель литературы «Православной гимназии во имя святителя Иоанна, митрополита Тобольского» Галина Кардашова, стала победителем в номинации «Лучший сборник сценариев духовно-нравственного содержания «Мы снова бала зажигаем свечи…».

Учитель истории Лицея Тобольска, стал лауреатом II степени. А Наталья Глебова, учитель начальных классов Православной гимназии из Тюмени, получила диплом лауреата III степени.

Церемония награждения победителей состоится на пленарном заседании Филофеевских образовательных чтений в октябре 2021 года. Работы-победители регионального этапа конкурса продолжат участие во II межрегиональном этапе конкурса «За нравственный подвиг учителя» по Уральскому федеральному округу, который пройдет в Салехардской епархии.