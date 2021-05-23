Тюмень - лидер по поддержке социальных организаций Фото: Юлия Кучеренко

Тюмень третий год подряд с убедительным отрывом занимает первое место в рейтинге муниципальных образований Тюменской области по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). На втором и третьем местах Тобольск и Ишим.

В Тюмени работа по поддержке СОНКО проводится с 2014 года, до 2020 года включительно помощь получили 768 организаций, в том числе 102 – за 2020 год: 72 – за имущественную, 28 – финансовую, 2 – социальную рекламу.

За весь период предоставлено грантов на 75 млн 410 тысяч рублей. Поддержан 241 проект. Средняя стоимость проекта за эти годы увеличилась на 84,3%. В 2020 году гранты получили 28 проектов на сумму 12 млн 726 тысяч рублей. Кроме того, в прошлом году количество участников превысило 56 тысяч человек, количество привлеченных добровольцев – 1 тысяча 370 человек.

Наиболее яркие мероприятия были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также в их числе полумарафон «Стальной характер», фестиваль «Ноль плюс», экологические экотуры для детей, физкультурно-спортивные и игровые программы.

Администрация оказывает СОНКО имущественную поддержку, предоставляя муниципальное имущество в пользование. По данным на 31 декабря, действовало 69 договоров безвозмездного пользования и 6 договоров аренды.