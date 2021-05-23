Тюменцы узнают механизм действия двух прививок от коронавируса Фото: pixabay.com

На территории Тюменской области продолжается вакцинация от коронавируса. Жители интересуются, зачем нужно ставить именно две прививки от инфекции.

Как сообщают в тюменском Центре гигиены и эпидемиологии, вакцинация за несколько этапов проходит против большинства инфекций, это необходимо для формирования полного иммунитета. Количество доз, а также интервал между ними зависит от разновидности вакцины.

– Процесс вакцинации от коронавируса также проходит в два этапа. После первой дозы идет выработка антител, формирующих гуморальный иммунитет, который не является стойким и продолжительным, его хватает лишь на 2-3 месяца, – пояснили эпидемиологи.

Поэтому нужна вторая доза, которая отвечает за Т-клеточный иммунитет, обеспечивающей надежную защиту от инфекции.

Между дозами обычно выдерживают период в 30 – 45 дней, но во время пандемии это слишком большой срок. Нужно, чтобы полноценный иммунитет формировался быстрее. Поэтому интервал между дозами сократили до 21 дня.

Если пациент не ставит вторую дозу вакцины, исчезает эффективность первой дозы, так как очень скоро организм вновь станет уязвим для инфекции.