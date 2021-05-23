Погода на 23 мая в Тюмени: кратковременные дожди, грозы Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 23 мая, погода в Тюмени переменная облачность, ветер южный, западный 8-13 м/с, местами порывы до 22 м/с. Ночью местами небольшой дождь. Температура воздуха днём +23,+28, на юго-востоке до +33. Ночью +14,+19, при прояснении до +9. Возможны кратковременные дожди, грозы.

На юге Тюменской области и в Тюмени местами аномально жаркая погода. Кроме того, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 5 класса горимости в лесах.

В этот день на Руси считали лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных растений, в том числе корений. Чтобы они имели надлежащую целебную силу, собирать их нужно умеючи - в определенное время, с выполнением разных обрядов. В частности, перед тем как идти за травами, человек должен был тщательно вымыться и надеть чистое белье. А некоторые, особо ценные травы, полагалось срывать даже не чистыми руками, а через платки и рушники. Кроме того, полагалось обязательно попросить Мать Сырую Землю о благословении.