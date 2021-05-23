Тюменские школьники смогут поучаствовать в бесплатном курсе по ботанике Фото: pixabay.com

Доцент Денис Трушников проведет бесплатный курс «Прикладная ботаника для олимпиадников» для школьников-олимпиадников. Курс, который состоится с 31 мая по 19 июня проведёт доцент кафедры биологии ТюмГМУ, заместитель председателя региональной комиссии по проверке ОГЭ, разработчик заданий МЭ ВсОШ .

Участвовать могут ученики 8-11 классов. Как поясняют организаторы курса, в олимпиадах по биологии зачастую есть задания по ботанике. В школе это направление изучают в 5 и 6 классах, к моменту участия в рейтинговых олимпиадах вспомнить нюансы уже непросто.

Под руководством куратора участники курса вспомнят о строении и развитии растительной клетки, специфике растительных тканей, узнают о современных взглядах на морфологию и анатомию растений и многом другом.

Занятия пройдут в Zoom и в закрытой беседе ВКонтакте. Для тех, кто успешно освоят курс подготовлены сертификаты и бонусные баллы на карту RealTalk. Для участия необходимо просто заполнить заявку до 26 мая и и выполнить конкурсное задание по теме до 23 часов 59 минут 27 мая.