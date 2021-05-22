Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 мая 2021 года увеличилось на 61 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 61 и составило 36 280 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 71 человек выздоровел (за весь период – 34699), два ребенка заболели (из общего числа заболевших), 12 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 6 713 человек остаются под медицинским наблюдением, 242 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 8 709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 386 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 345 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 992 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 118 125 летальных исходов, выздоровели 4 610 465 человек.