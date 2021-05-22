Студенты из Тюмени делятся мнением о качестве образования. Фото - "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" в ВК.

Студенты из Тюмени делятся мнением о качестве образования. Онлайн-анкетирование проходит в группе Студсовета.

Основная часть исследования продлится до конца июня и будет включать в себя треки «карьера», «жилье», «финансы», «семья». Помимо онлайн-анкетирования, со следующей недели будут проходить опросы в вузах и сcузах региона и фокус-группы по всем 6 направлениям.

– На сегодняшний день можно отметить, что внедрение системы дистанционного обучения прошло довольно успешно. 72% опрошенных студентов отметили, что можно совмещать очное и дистанционное образование, – сообщила председатель Студенческого совета региона Дания Апасова.

На прошлой неделе была запущена анкета о внеучебной деятельности: студенты могут рассказать, состоят ли они в каком-либо сообществе или объединении своего вуза или сcуза и занимаются ли чем-нибудь кроме учебы, передает Moi-portal.ru.