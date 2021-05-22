Тюменцам надо поспешить с посевом картошки и моркови. Фото - dom-sad-og.ru.

Тюменцам советуют поспешить с посевом картошки и моркови. По словам профессора кафедры общей биологии ГАУ Северного Зауралья Людмилы Ляшевой, это надо делать быстрее, пока влага из почвы не испарилась.

– Почва уже достаточно прогрелась. По моему опыту: мы вспахивали землю, перекапывали ее, и она была довольно теплой уже на глубине 20 сантиметров, – рассказала Ляшева.

Эксперт посоветовала тюменцам в жару закрывать южную сторону теплиц плотным нетканым материалом. Подойдет спанбонд, он рассеет свет и создаст тень. А вот обрабатывать участок от клещей сейчас не надо, так как это следует делать, пока бутоны закрыты, передает «Вслух.ру».