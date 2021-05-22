В Ялуторовске хирурги устраняют пациентам варикозное расширение вен. Фото - ru.wikipedia.org.

В Ялуторовске хирурги устраняют пациентам варикозное расширение вен на ногах. Новый вид хирургической помощи стал доступен жителям города и района в Областной больнице №23.

– Первыми пациентами стали 34-летний мужчина и 45-летняя женщина. Они обратились с жалобами на боли в ногах. Было диагностировано обширное варикозное расширение вен нижних конечностей, принято решение о необходимости хирургического лечения, – рассказал кандидат медицинских наук, хирург высшей категории Артур Ахпателов.

Отметим, что распространенность варикозной болезни необычайно широкая. По данным ВОЗ, в развитых странах до 90 процентов женщин и 66 процентов мужчин имеют признаки этого недуга разной степени выраженности.

Возникновение болезни связано как с наследственностью, так и с внешними факторами, например, если работа требует много часов проводить стоя на ногах. Женщины очень часто отмечают первые симптомы во время или после беременности, передает «МегаТюмень».