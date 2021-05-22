В Тюменской области действует 19 природных пожаров. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменской области на сегодняшний день действует 19 природных пожаров. Возгорания устраняют более 1 400 человек, 300 единиц техники, в том числе шесть единиц авиации.

– Оперативным штабом на ближайшие дни спланирован комплекс мероприятий по ликвидации крупнейших природных возгораний, – заявил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

По информации оперштаба, для профилактики новых возгораний проводится патрулирование лесных массивов и территорий населенных пунктов. Только от органов ОВД в текущие выходные на патрулирование запланировано привлечь более 1 300 человек по всей Тюменской области.