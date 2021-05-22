На тюменских трассах усилят меры безопасности. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области ГИБДД предпримет дополнительные меры безопасности на федеральных автодорогах. Дело в том, что трафик увеличится, когда жители Ямала и Югры отправятся отдыхать в южные регионы России.

– Вырастет число нарядов ДПС на трассах, пройдут рейды по контролю за скоростным режимом с участием беспилотных летательных аппаратов. Сотрудники проведут профилактические мероприятия, предупреждая автомобилистов о необходимости чаще отдыхать и не совершать поездки в утомленном состоянии, – рассказали в управлении Госавтоинспекции Тюменской области.

В ведомстве отметили, что особое внимание уделят безопасности в местах проведения дорожных работ. Здесь в летних период автомобилисты совершают большую долю ДТП из-за невнимательности и нарушения ПДД, особенно ночью.