Тюмень опустилась на 11 место в конкурсе «Город России». Фото: Вадим Бегун

Тюмень опустилась на 11 место во всероссийском конкурсе «Город России. Национальный выбор - 2021», еще недавно занимая пятую строчку. Местных жителей призывают активизироваться, так как голосование пройдет до конца года.

Сейчас на первой строке находится Ставрополь, за которого отдали свои голоса почти 91 тысяча человек. На второй – Курск (87 тысяч голосов), на третьей – Нальчик (58 тысяч). Далее идут Севастополь, Смоленск, Ярославль и другие.

За Тюмень отдали свои голоса пока немногим более 24 тысяч человек. Проголосовать жители региона могут бесплатно и без регистрации на портале конкурса: город-россии.рф. С одного IP-адреса голосовать можно раз в сутки. Итоги конкурса подведут 30 декабря 2021 года, передает «Тюменская область сегодня».