Тюменцам напоминают о режиме ЧС в лесах региона Фото: pixabay.com

Несмотря на открытие купального сезона, в Тюмени запрещено посещение лесов, так как с 11 мая 2021 в регионе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи с пожарами.

Кроме запрета на посещение леса Тюменской области режим ЧС действует на всей территории лесного фонда, в том числе и водоёмов. Ситуация с пожарами в области остаётся напряженной, но спасатели принимают меры по стабилизации лесопожарной обстановки. Оперативный штаб по ликвидации ЧС в лесах напоминает, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и ограничения, установленные в связи с режимом чрезвычайной ситуации в лесах.