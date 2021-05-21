Энергетики поборются за звание лучших легкоатлетов и гиревиков Западной Сибири

Фото предоставлено КП

В Тюменском районе стартовал второй этап межрегиональной корпоративной спартакиады «Россети Тюмень», в которой примут участие 140 сотрудников компании из ЯНАО, ХМАО и Тюменской области. В течение трех дней судьями будут определяться лучшие легкоатлеты и гиревики.

На стадионе Богандинского центра спорта прошла торжественная церемония открытия. В состязаниях по легкой атлетике планируются мужские забеги на 100 и 3 000 метров, женщины преодолеют дистанции в 100 и 1 000 метров. Также ожидается этап смешанной эстафеты.

Вместе с соревнованиями по легкой атлетике пройдет турнир среди гиревиков. Тяжелоатлеты разыграют награды в четырех весовых категориях: до 70, 80, 90 и свыше 90 килограммов. Энергетики сразятся и в классическом двоеборье 24-килограммовыми снарядами, после чего померяются силами в гиревой эстафете.

Первоначально спортсмены-энергетики прошли отбор в своих филиалах на внутренних состязаниях: на победу претендовало более 400 человек.

По словам главного судьи спартакиады Юрия Шпира, команды формируются таким образом, чтобы на состязания могли попасть люди разных профессий: офисные работники, сотрудники, обслуживающие линии электропередачи и энергооборудования.

Кроме того, как отметил председатель оргкомитета спартакиады, заместитель генерального директора по безопасности Михаил Плохов, единый командный дух участников соревнований положительно влияет на рабочую атмосферу в коллективах.

- Занятия физкультурой и спортом дают человеку не только здоровье, но и развивают компетенции, которые необходимы в работе. В первую очередь это целеустремленность, трудолюбие, умение работать в команде, а главное – желание быть лучшим и побеждать, – подчеркнул он.

Второй этап спартакиады продлится до 23 мая. Победители сформируют сборные команды, которые поедут отстаивать честь региона на всероссийских соревнованиях группы энергокомпании.