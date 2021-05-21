Сотрудники Тюменской авиабазы борются со стихией с начала пожароопасного периода

Сначала пожароопасного периода специалисты Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов борются со стихией. Работники 22 филиалов региона тушат лесные пожары как на земле, так и в воздухе.

Специалисты создают, реконструируют и поддерживают дороги противопожарного назначения, обустраивают и прочищают противопожарные минерализованные полосы, мониторят ситуацию в лесах как с земли, так и с воздуха. Помимо непосредственного противостояния огню, сотрудники Тюменской авиабазы занимаются профилактической работой с населением, сообщают в пресс-центре Тюменской линии.

На ситуацию с лесным пожаром повлияли сразу несколько неблагоприятных природных факторов. Земля за зиму сильно промерзла и поэтому не насытилась влагой, а когда сходил снег, большой воды не было, как и дождей. Кроме того, из-за сухой и ветренной погоды в полях и лесах малейшая искра приводит к пожару серьезного масштаба. В Тюменской области такого не припомнят уже больше 10 лет.

Пожарные авиабазы ещё до введения режима ЧС на территории всего субъекта боролись с бедствием на внушительной территории. До 3 мая они ликвидировали 233 ландшафтных пожара на территории 30 тысяч га. Сейчас с огнём борются 1,5 тысячи человек и 300 единиц техники.

Огромную роль в предупреждении лесных и ландшафтных пожаров в селах области играют предприятия агропромышленного комплекса, там создано 311 звеньев по предотвращению возгораний, в состав которых входят более 1,1 тысячи человек и 796 единиц техники. Также на помощь спасателям привлечены добровольцы - больше 3 тысяч человек, которые состоят в объединениях в качестве добровольной пожарной охраны.

Тюменцам напоминают, что режим чрезвычайной ситуации, введенный в регионе 11 мая, действует до сих пор. Въезд в леса и их посещение - под запретом.

Пресс-центр Тюменской линии