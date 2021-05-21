На Урале наградили победителей регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Фото: Ростелеком

«Ростелеком» на Урале подвел итоги регионального этапа X конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», отметив лучшие материалы об инновациях в сфере ИТ и телекоммуникаций. Оглашение победителей прошло в онлайн-формате.

На юбилейный конкурс поступило 448 материалов от представителей СМИ и блогеров УрФО и Пермского края в следующих номинациях: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа». Также материалы о технологиях, меняющих жизнь, можно было заявить в двух спецноминациях: «Кибербезопасность» и «Цифровая экономика».

Основными темами конкурса стали: жизнь и работа в дистанционном режиме в условиях пандемии, сервисы компании, обеспечивающие удаленный контроль квартиры и дома, доступный интернет, строительство оптических линий к удаленным населенным пунктам и социальным объектам, установка тепловизионных решений для компаний и учебных учреждений.

Лидером по числу заявленных работ – 163 поданных материалов – стала номинация «Радио и телевидение». На втором месте – «Интернет-СМИ»: на победу здесь претендовало 130 работ. В номинацию «Печатная пресса» было заявлено 52 работы. Уральские блогеры подали 19 постов и видеоматерилов в «Социальные медиа».

Ирина Щенникова, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком», член конкурсного жюри:

– Тема цифрового «мира на дистанте», безусловно, очень часто появлялась в работах журналистов, заявленных на конкурс в этом году. Но, что особенно ценно, в материалах нашло отражение и то, почему мы все остались на связи: работа связистов, инфраструктурного провайдера компании «Ростелеком«, возможности и прорывы новой цифровой реальности. Здорово, что несмотря на повсеместный онлайн, уральские журналисты активно писали и делали сюжеты о телекоме, а также заявляли их на конкурс.

Глеб Черный, журналист портала «Е1.RU», победитель уральского регионального этапа конкурса в номинации «Интернет-СМИ»:

– Классно, когда получается сделать материал, который моментально выходит в топ интернет-ресурсов по просмотрам благодаря оперативной работе пресс-службы компании, интересному спикеру и, конечно, нужной для читателя теме. Так получилось с работой о телефонных прозвонах пользовательских баз, которую отметило судейское жюри конкурса этого года. Рад сотрудничеству и надеюсь на новые интересные темы для таких же прорывных материалов.

На уральском региональном этапе в номинации «Печатное пресса» призовое 1-е место занял журналист Тюменской области из с. Нижняя Тавда Сергей Губарев, газета «Светлый путь» за материал «Везде у них глаза да уши»

В номинации «Социальные медиа» 3-е место у тюменского блогера Ирины Шаровой за материал «Остановка будущего в Тюмени»

Призерами тюменского областного этапа стали:

В номинации «Радио и телевидение»:

1-е место – Лаптева Наталья, телепрограмма «Провинция», с. Викулово, за материал «В Тюменской области на 85% выполнена программа устранения цифрового неравенства»;

2-е место – Терехова Анастасия, «Тобольское время» за материал «За Тобольском наблюдает электронное око»;

3-е место – Антропова Ксения, ГТРК «Регион-Тюмень» за материал «Камеры видеонаблюдения установили на гостевых маршрутах Тобольска».

В номинации «Интернет-СМИ»:

1-е место – Леушина Елена, 72.ru за материал «Репортаж с Крайнего Севера – киберчум, ненцы с айфонами и олени-милахи»;

2-е место – Мальцева Юлия, 72.ru за материал «В школах Тюмени планируют установить камеры с распознаванием лиц. Они узнают вас даже в маске»;

3-е место – Тихонова Татьяна, Ньюспром.ру за материал «Зачем тюменцам умные остановки?».

В номинации «Печатная пресса»:

1-е место – Субботина Олеся, «Красная звезда», с. Викулово, за материал «Любовь идет по проводам»;

2-е место – Корнеенкова Оксана, «Тюменский курьер», за материал «Начало большого пути»;

3-е место – Попова Анастасия, «Армизонский вестник», за материал «Село, встречай – пришел вай-фай».

Кроме того, жюри приняло решение вручить тюменским журналистам 4 специальных приза и 19 благодарностей.

Победители уральского этапа продолжат борьбу на федеральном уровне, итоги конкурса станут известны в июне 2021 года.

Стратегическим партнером проекта выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций – АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационным партнером – Группа «Интерфакс».