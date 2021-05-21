Медики рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке самолета АН-2 в Тобольском районе

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили о состоянии пострадавших при жесткой посадке самолета АН-2, которая произошла днём 21 августа. По данным ведомства, пострадала 25-летняя девушка, которой диагностировали ушиб мягких тканей, и 58-летняя женщина, у которой также диагностирован ушиб мягких тканей и повышенное артериальное давление из-за волнения.

Осмотрели пострадавших медики центра медицины катастроф и местного ФАПа. Пострадавшая женщина (58 лет) после оказания помощи отказалась от эвакуации в приемное отделение тобольской больницы.

- Медики продолжают инициативно её наблюдать в динамике на дому, при необходимости и при наличии желания пациентки она будет эвакуирована в больницу вертолётом, - заключили в департаменте здравоохранения.

От госпитализации две женщины отказались

Напомним, ЧП произошло около 14.45 местного времени при выполнении регулярного рейса по маршруту Тобольск – Лайтамак – Тобольск. Следователи и прокуратура проводят проверку.