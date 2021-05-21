В Тюменской области до 20 июня продлили ограничения из-за коронавируса. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области до 20 июня продлили ограничения, которые ранее были введены из-за коронавируса. Такое решение сегодня, 21 июня, принял региональный оперативный штаб.

– На сегодня уже более 129 тысяч жителей региона полностью прошли вакцинацию от коронавируса. В числе позитивных сигналов – снижение заболеваемости на 4 процента в категории 65+. Однако в целом по региону наблюдается незначительный рост. Пока мы не увидим тенденции к устойчивому снижению на фоне проводимой вакцинации, отменять действующие меры рано, – заявил губернатор Александр Моор.

В ведомстве отметили, что в области продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. Также стало известно, что личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти приостановлен до 20 июня включительно.