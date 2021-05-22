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Дом. Семья22 мая 2021 12:22

Школьники из Тюмени помогают бездомных животным

На реализацию проекта ребята получили почти 200 тысяч рублей
Сергей Швецов
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Школьники из Тюмени помогают бездомных животным.

Школьники из Тюмени помогают бездомных животным.

Фото: Вадим Бегун

Ребята из тюменской школы № 30 помогают бездомных животным после того, как стали победителями всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». На реализацию проекта, который стартует в сентябре, ребята получили грант – почти 182 тысячи рублей.

– Мы планируем подключить не только школьников, но и их родителей. Для сбора корма животным в школе будут установлены специальные короба. Кроме того, ребята своими руками изготовят когтеточки, игрушки, лежанки и другие необходимые питомцам вещи, – сообщила педагог-организатор школы № 30 Анжелика Нуриахметова

По ее словам, итогом проекта станет благотворительная ярмарка, где будет представлена сувенирная продукция. Приобрести ее можно будет за корм животным. В конце октября состоится благотворительный концерт, где школьники покажут творческие номера, передает «Тюменская линия».

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