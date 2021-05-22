Тюменские комики смешат жителей сел проблемами глубинки. Фото - old.rssm.su.

Тюменские комики смешат жителей сел проблемами глубинки. Ранее они выиграли грант и на эти деньги организовали тур по селам в рамках проекта «Комик в деревне». Их цель – подарить сельчанам через юмор разобраться с проблемами.

– Люди везде любят юмор, а в сельской местности он приобретает местный колорит. Был случай, когда женщина пришла на концерт, она звонит своей подруге, стоя в холле ДК, и говорит: «Люда, приходи, тут прохладно». Поэтому, хоть сейчас и сезон работы в огороде и на даче, но жители все равно приходят, даже если это повод спрятаться от жары, – рассказал организатор проекта «Комик в деревне» Федор Маслов.

По информации «АиФ-Западная Сибирь», в мае у стендаперов 7 концертов, 5 из которых прошли в Нижней Тавде, Колесниково, Голышманово, Исетском и Казанском. Впереди еще два выступления: 28 мая в Ярково и 29 мая в Хохлово.