«Необычайно жаркие выходные»: в Тюмени полицейские пройдут с рейдом по лесам

В Тюмени полицейские пройдут с рейдом по лесам. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюмени полицейские пройдут с рейдом по лесам и населенным пунктам. В этом им помогут росгвардейцы и леснадзор.

– В регионе снижается количество действующих природных пожаров, сейчас их 17 на общей площади 21 337 гектаров. На тушении работает авиация: 1 самолет Ил-76, 3 вертолета Ми-8 с ВСУ-5 и Ми-26 с ВСУ-15. Для мониторинга лесопожарной обстановки авиация применяется по трем зонам облета, – рассказал директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

По его словам, предстоят очередные необычайно жаркие для региона выходные. Поэтому и было решено отправить в рейды сотрудников внутренних органов. Кстати, на сегодняшний день в области возбудили 15 уголовных дел по фактам повреждения и уничтожения лесных насаждений.