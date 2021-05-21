Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 мая 2021 года увеличилось на 55 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 55 и составило 36 219 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 69 человек выздоровели (за весь период – 34 628), два ребенка заболели (из общего числа заболевших), 10 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 6 608 человек остаются под медицинским наблюдением, 334 находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 8 937 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 16,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 389 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 350 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 983 845 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 117 739 летальных исходов, выздоровели 4 601 120 человек.