В Ялуторовске молодой ревнивец побил девушку, с которой жил. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ялуторовска позвонила женщина и сообщила о том, что ее избили. Стражи порядка тут же выдвинулись на место происшествия.

Выяснилось, что ранее судимый 25-летний местный житель сожительствовал с потерпевшей. В тот вечер молодая ялуторовчанка вернулась с работы, сожитель встретил ее в состоянии алкогольного опьянения. Между ними возникла ссора, причиной которой стала ревность мужчины.

– В результате выяснения отношений злоумышленник несколько раз ударил женщину по голове и лицу. Ей удалось позвонить в полицию и вызвать скорую помощь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Наказание, согласно данной статьи, подразумевает лишение свободы на срок до трех лет. Мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.