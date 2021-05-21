В Тюмени определились с будущим улицы Дзерджинского. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени определились с будущим улицы Дзержинского. Комментарий дал мэр областной столицы Руслан Кухарук на заседании стратегической сессии «Креативные индустрии Тюменской области».

Как известно, территорию в пределах улиц Дзержинского – Республики – Челюскинцев – Осипенко, где расположены более 30 объектов культурного наследия, планируют реконструировать в пешеходную. Тут разместят представителей креативных индустрий.

– Это квартал, который представляет собой совокупность интересов. Мы обсуждали с различными фокус-группами, что должно быть на этом месте. Около года велась совместная большая работа. В итоге мы определили будущее этой территории, в частности, другими глазами посмотрели на здание швейной фабрики ООО «Профиль», решив преобразить это помещение в функциональное креативное пространство, – сообщил градоначальник.

Он подчеркнул, что территорию необходимо вовлечь в активную городскую жизнь. Также стало известно, что в этом году разрабатывается проектная документация ресурсоснабжающими организациями, чтобы синхронизировать ремонт сетей и благоустройство территории.