В Тюмени маршруту №36 добавят дачную остановку. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени – изменения в схеме движения автобусов по маршруту № 36, которые следуют от Центрального рынка до садового общества «Лаванда». Нововведение вступает в силу с сегодняшнего дня, 21 мая.

– В схему в прямом направлении включается остановочный пункт «С/о «Пчелка», – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 и на остановках.