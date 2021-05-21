Оформить жилищный кредит Сбербанка теперь можно в агентстве недвижимости «СОВА». Фото - Сбер.

Удаленное рабочее место специалиста Сбербанка по жилищному кредитованию организовано в офисе агентства недвижимости «СОВА», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков, 45.

Специалист банка осуществляет подписание кредитных документов по сделке, контроль перехода права собственности от продавца к покупателю, сопровождение полного расчета между покупателем и продавцом, отправляет пакет документов на электронную регистрацию перехода права собственности в управление Росреестра.

Николай Бураков, заместитель генерального директора по работе с клиентами АН «СОВА»:

– Удалённое рабочее место начало функционировать в апреле. Но уже сейчас можно сделать вывод, что услуги сотрудника Сбера в нашем офисе востребованы. И это логично: cервис одного окна позволяет упростить получение ипотечного кредита и сократить время прохождения этапа сделки для приобретения квартиры или жилого дома.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Мы уже давно и очень плодотворно сотрудничаем с агентством недвижимости «СОВА» по различным направлениям. Появление удаленного рабочего места Сбера в офисе АН «СОВА» – еще один шаг на пути укрепления этого партнерства, от которого выиграют прежде всего наши клиенты, проживающие в Заречном микрорайоне Тюмени. Ранее для подписания кредитной документации им нужно было ехать в один из ипотечных офисов Сбербанка в центре города, теперь все можно сделать в АН «СОВА» рядом с домом.

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