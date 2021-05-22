Тюменцам дали советы, как выбрать качественное постельное белье. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам дали советы, как выбрать качественное постельное белье. Оно должно не только хорошо сохранять тепло, но и впитывать влагу.

– Я категорически не рекомендую ворсовые и махровые ткани, потому что ворсинки и петли махрового полотна стимулируют циркуляцию крови, для сна это крайне нежелательно. В магазине следует обратить внимание на волокнистый состав ткани, – отметила эксперт Яна Сахарова.

По ее словам, покупать надо только хлопок. Он используется и в среднем, и в премиум-сегменте, разница заключается только в плотности начального материала и методах обработки.

Кстати, синтетическое белье проигрывает хлопку сразу в нескольких категориях – оно электризуется, не впитывает влагу и покрывается катышками, передает «Вслух.ру».