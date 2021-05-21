Школу в тюменском Ново-Патрушево сдадут в марте 2023 года: заключен контракт

Школу в тюменском Ново-Патрушево сдадут в марте 2023 года. Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

В Тюмени власти заключили контракт на строительство школы на 1 200 учебных мест в микрорайоне Ново-Патрушево. Она будет такой же, как и образовательное учреждение в 4-м Заречном микрорайоне, которое открыли в прошлом году.

Общая площадь здания школы переменной этажности составит более 20 тысяч квадратных метров. Учебные заведения поделены на три блока: в первом − средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем − столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и администрация. На прилегающей территории расположатся беговая дорожка, турниковый комплекс и универсальная спортивная площадка.

Фото - пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

– Срок завершения строительства по контракту – март 2023 года. Однако наши строители не раз доказывали, что такой соцобъект можно построить гораздо раньше срока без потери качества выполняемых работ. Так, например, подобную школу в 4-м Заречном построили на год раньше заявленного срока, – отметила пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

По ее словам, до конца года ожидается заключение еще одного контракта на строительство школы на Лесобазе.