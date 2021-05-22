Семьям из Тюмени помогут обработать дворы от насекомых. Фото - Региональный центр «Семья» в ВК.

В Тюмени 26 мая стартует благотворительная акция «Чистый дом», которую проведет региональный центр "Семья". Она продлится две недели.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства, будет проводиться обработка территории частных домов от клещей, а также квартир от клопов и тараканов.

– В настоящее время мы формируем списки тех, кто нуждаются в такой услуге. Как правило, это семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Иногда насекомые бегут от соседей, а у семьи нет возможности вызвать профессиональную службу дезинсекции. Поэтому мы такую помощь оказываем, – сообщил куратор проекта «Творить добро – просто!» Евгений Шавлак.

По его словам, сейчас одна из частных компаний областной столицы заявила о готовности помочь семьям. Кстати, присоединиться к акции может любая служба профессиональной обработки помещений, передает «Тюменская линия».