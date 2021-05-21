Новая знакомая похитила у тюменца телефон стоимостью 86 тысяч рублей

Новая знакомая похитила у тюменца телефон за 86 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела тюменской полиции обратился 50-летний мужчина с сообщением о краже гаджета Apple. Заявитель оценил сумму ущерба в 86 тысяч 600 рублей. Стражи порядка задержали 34-летнюю жительницу посёлка Винзили.

Подозреваемая в Тюмени познакомилась с потерпевшим. Мужчина пригласил женщину к себе, а в процессе застолья попросил ее сходить за очередной порцией алкоголя в магазин. Женщина надела куртку, в которой были деньги и сотовый телефон, и ушла.

– Со слов подозреваемой, она дошла до магазина, приобрела спиртное и решила поехать домой в посёлок Винзили. Она обнаружила в кармане телефон и продала его прохожему за семь тысяч рублей, деньги потратила, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Подозреваемая созналась в содеянном. В отношении неё следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.