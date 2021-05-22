Тюменским выпускникам рассказали, как увеличить шансы на поступление в вуз. Фото: c cайта 2ГИС

Тюменским выпускникам рассказали, как увеличить шансы на поступление в вуз. Оказывается, в каждом образовательном учреждении предусмотрены баллы за активную жизненную позицию.

– Дополнительные баллы к результатам ЕГЭ начисляются за статус чемпиона Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы – от 2 до 3 баллов. Два балла начислят за наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», по пять баллов – за наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или золотой или серебряной медалью. За осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности в объеме не менее 100 часов – 1 балл, – рассказали в Тюменском ГМУ.

В медвузе «Тюменской области сегодня» также сообщили, что если поступающий является победителем или призером межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев» в 2020/21 учебном году по блокам: «Химия», «Биология», «МЕТАБОЛОН» и других Всероссийский олимпиад, предусмотренных университетом, то за индивидуальные достижения начислят по 7 баллов.