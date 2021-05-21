Тюменскому бизнесу расскажут о современных трендах правового регулирования

Круглый стол в формате онлайн состоится на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда Тюмень». Фото предоставлено Союзом ЗСПП

В 26 по 30 мая в Тюмени пройдет XII Юридическая неделя. Ее организатором традиционно выступает Союз «Западно-Сибирская Правовая Палата». В преддверии мероприятия редакции изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» проведут совместный круглый стол на тему: «Юридический минимум для бизнеса: 12-я Юридическая неделя в Тюмени». Он пройдет в формате онлайн в рамках проекта «Говорим о важном».

В экспертной встрече примут участие:

– Степан Матаев – председатель Совета Союза ЗСПП, управляющий партнер юридической компании «Аспект»;

– Гульнара Гаврилова – независимый арбитражный управляющий, член ЗСПП;

– Татьяна Паламарчук – заместитель председателя Совета ЗСПП, руководитель комиссии по этике Союза ЗСПП, управляющий партнер ЮК «Паламарчук и партнеры»;

– Николай Когошвили – член Совета ЗСПП, управляющий партнер компании «Top Legal Consulting»;

– Евгения Червякова – член Совета ЗСПП, управляющий партнер ЮФ «Базис»;

– Жанна Матвеева – заместитель председателя Совета ЗСПП, общественный представитель по вопросам медиации уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области;

– Лариса Невидайло – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области;

– Мария Шатохина – генеральный директор Союза ЗСПП.

Спикеры расскажут, кому обязательно стоит посетить комплекс бесплатных публичных мероприятий в рамках Юридической недели, на какую аудиторию рассчитаны профильные секции и чем они могут быть слушателям.

Участники встречи также уделят особое внимание новым вызовам, стоящим перед предпринимательским сообществом. Расскажут, почему бизнесу необходима квалифицированная юридическая помощь и как современные тренды правового регулирования могут помочь в повышение инвестиционной привлекательности.

Прямой эфир пройдет 24 мая в популярном городском паблике «Тюмень», а также на официальных страницах изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в социальных сетях. Начало трансляции в 12 часов.