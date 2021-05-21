В Тюмени обсудят тему внесудебного урегулирования конфликтов в предпринимательской сфере. Фото: пресс-служба Союза ЗСПП.

Продолжением истории о корпоративных и межличностных спорах в этом году станет вариант альтернативного решения вопросов, который будет раскрыт в теме «Внесудебное урегулирование конфликтов в предпринимательской сфере как фактор повышения инвестиционной привлекательности региона» проводимой в рамках XII Юридической недели в Тюмени – 2021.

Модераторами сессии выступят Лариса Невидайло, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области, и Жанна Матвеева, генеральный директор Центра медиации и переговоров «БМ-СИНЕРЖИ», член Союза профессиональных медиаторов «М2В».

– «Медиатор – кто это?», – спрашивают предприниматели ежедневно, когда берут в руки визитку. Закон «Об альтернативном способе урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» действует более 10 лет, а бизнес и предприниматели практически не информированы о наличии данного института, не понимают, что это, не пользуются эффективным инструментом, – прокомментировала Жанна Матвеева, общественный помощник по вопросам медиации уполномоченного по защите прав предпринимателей в ТО.

Мы с детства растем в культуре, где нужно побеждать, спорить, выигрывать, добиваться. Конфликты между партнерами по бизнесу, сотрудниками и работодателями, с поставщиками, подрядчиками, контрагентами, которые не смогли решить сами, мы спокойно отдаем на разрешение третьему лицу: суду, третейскому суду, административным органам, государству. Мы не задумываясь отдаем право решать свою судьбу, судьбу дела своей жизни, своего бизнеса. Нас так учили, другой модели не было. Арбитражные суды перегружены делами. Многие месяцы мы сражаемся в судебных заседаниях, ждем решения, а потом оказываемся удивлены и возмущены тем, что суд у нас «какой-то неправильный и принял неправильное решение», и оно нас совсем не устраивает. А потом еще и оказывается, что исполнить его невозможно.

Фото: пресс-служба Союза ЗСПП.

Положения об органах государственной власти и местного самоуправления не содержат регламентов о том, что споры, конфликты, жалобы можно разрешать путем переговоров, что можно заключать медиативные соглашения с предпринимателями, гражданами, заявителями. А если начать это делать, то это может быть расценено как коррупция, поэтому лучше получить судебное решение, привлечь к ответственности. Ни в школе, ни в университетах нас не учили культуре договариваться, не учили, как строить коммуникацию, не учили основам конфликтологии, не учили, как самим разрешить конфликт так, чтобы в итоге обе стороны были удовлетворены и с удовольствием исполняли договоренности.

О том, как решить бизнес-конфликт в срок от 2 часов до 2 месяцев без суда, с вероятностью в 95%, что решение будет исполнено, как разгрузить суды, как сформировать культуру внесудебного урегулирования конфликтов и внесудебного примирения, носителями которой будут предпринимательское сообщество и органы публичной власти, как сократить объем бюджетных средств, уплачиваемых в виде судебных расходов в спорах с субъектами предпринимательской деятельности, и как это может сказаться на инвестиционной привлекательности региона, речь пойдет именно на этом круглом столе.

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