В Тюменской области из-за пожаров отменили акцию «Сад Памяти»

В Тюменской области из-за пожаров отменили традиционный «Сад Памяти». Фото: pixabay.com

В Тюменской области из-за пожаров отменили традиционную акцию «Сад Памяти». Мероприятие было запланировано на завтрашний день, 22 мая.

– Отмена связана с введенным вследствие напряженной пожароопасной обстановки режимома чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. В рамках инициативы #СадПамятиДома сохранятся две опции: высадить дерево у себя на участке, нанести свой личный вклад Сад памяти (приложив фото) на карту акции садпамяти2021.рф и опубликовать пост в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома; а также нарисовать Сад памяти и выложить публикацию с семейной историей в соцсети с хештегом #СадПамятиДома, – отметили в оперативном штабе.

Стоит отметить, что международная акция «Сад Памяти» уже прошла во многих районах области. Жители муниципальных образований приняли активное участие в мероприятиях. Посадка деревьев проводилась в населенных пунктах и лесном фонде области. Саженцы сосны, ели, сирени, яблони, рябины высажены на 100 участках площадью около 70 гектаров.