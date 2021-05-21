В Тюмени стало меньше наркоманов. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области показатель заболеваемости наркоманией за последние три года снизился на 42,4%. Это связывают с активизацией профилактической работы и созданием системы раннего выявления на межведомственном уровне. Так, стало известно, что за прошлый год специалисты кабинета профилактики наркологических расстройств провели 277 профилактических лекций и 235 бесед для восьми тысяч слушателей.

Однако, по данным областного наркологического диспансера, общее количество отравлений наркотическими веществами за 2020 год (241 случай) в сравнении с 2019 годом (187 случаев) увеличилось на 28,9 % (на 54 человека). На первом месте среди отравлений наркотическими веществами отравления опиатами – 183 случая (75,9%). В структуре опиатов препарат метадон – 106 случаев (57,9%).

– Мы предупреждаем наших пациентов: знайте, расскажите друзьям, знакомым близким, что метадон – очень высокотоксичный наркотик. Отравление им протекает крайне тяжело, смертельным может стать даже первое употребление. Нас очень беспокоит, что увеличилось количество смертельных отравлений, и прежде всего из-за метадона. Сейчас все субъекты профилактики работают над этой проблемой, – прокомментировал главный врач областного наркологического диспансера Иван Казанцев.