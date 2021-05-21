Лесные пожары в Тюменской области – 2021: обустроено 420 км минерализованных полос

В Тюменской области обустроено 420 км минерализованных полос. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменской области дорожные службы обустроили 420 километров минерализованных полос вблизи населенных пунктов. Об этом сообщает оперативный штаб.

– В настоящее время дорожные службы при необходимости продолжают работать по возникающим задачам администраций районов и оперативных служб, ведут мониторинг и профилактику пожаров в полосах отвода: очищают от мусора, проливают водой обочины, – отметили в ведомстве.

Также стало известно, что на профилактике и борьбе с возгораниями ежедневно задействовано до 30 единиц техники: бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, тракторы. Дополнительно дорожно-строительные организации выделяли технику для опашки территорий во время ликвидации пожаров.