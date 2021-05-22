Погода на 22 мая в Тюмени: ночью 17, днем – до плюс 30

В Тюмени ожидается переменная облачность. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 22 мая, погода в Тюмени порадует безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 17 – 18 градусов, днем – плюс 29 – 30. Вечером столбики термометров покажут плюс 22 – 26 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

22 мая почитается память святителя Николая. Больше всего в народе этот праздник известен под названием Никола Вешний. Оба Николы - и Зимний (19 декабря), и Вешний - погоду устанавливают. «Никола Вешний - с теплом, Николай Зимний - с морозом». Этим днем знаменуется конец весны и начало предлетья (с 22 мая до 10 июня). На Николу могут быть грозы, дожди: «Дождь в мае хлеба поднимает».