Тюмень может получить звание «Город трудовой доблести». Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Тюмень может стать «Городом трудовой доблести». Дело в том, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении 11 городам этого звания.

– Высокое звание присваивается городам нашей страны, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Героизм наших земляков невозможно переоценить! Благодаря их труду у нашей Армии и флота был надёжный тыл, – отметил губернатор региона Александр Моор.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» приводила слова сотрудника комитета по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени:

– Тюмень достойна присвоения высокого звания, потому что на местных заводах выпускали торпедные катера и десантные планеры, минометы и мины, мотоциклы и другую технику для фронта. Также рабочие шили полушубки, валенки и рукавицы.