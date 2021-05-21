В Тюмени на Юрнеделе состоится сессия «Корпоративные споры: новые вызовы, участники, методы». Фото - пресс-служба Союза ЗСПП.

В рамках XII Юридической недели в Тюмени – 2021 состоится сессия «Корпоративные споры: новые вызовы, участники, методы».

Как отметил сомодератор сессии Александр Ермоленко, партнер ФБК Legal, (Москва): «Корпоративные споры, можно сказать, развивают нашу бизнес-среду. Через такого рода конфликты постепенно происходит тонкая настройка правовой и экономической системы. Помимо того, что интересно и сложно, это ещё и полезно для всех в перспективе. Поэтому, на мой взгляд, такие споры всегда популярны, поэтому ими стоит заниматься».

В процессе деятельности любого хозяйственного общества возможно возникновение корпоративных конфликтов. Какими бы позитивными ни были отношения между участниками или акционерами Общества, возникновение конфликтных ситуаций предопределяется самой корпоративной конструкцией, наличием множества субъектов. У каждого из них есть свои особенные интересы, которые на определенном этапе существования компании могут не совпадать с интересами других участников.

В новых условиях конфликты обостряются еще больше, партнеры выясняют отношения, спасают активы друг от друга, от кредиторов или внешних захватчиков, разворачиваются корпоративные войны. Конфликты вспыхивают и в небольших фирмах, где реально проще договориться.

Фото - пресс-служба Союза ЗСПП.

Корпоративные войны вредны враждующим сторонам, они уничтожают общий бизнес, опасны для собственников, в целом негативно влияют на инвестиционный климат региона. Чем раньше стороны договорятся, чем взвешеннее и дальновиднее будут юристы в своих профессиональных решениях – тем лучше для сохранения бизнеса.

Вместе с тем модератор сессии Степан Матаев, управляющий партнер ЮК «Аспект», Председатель Совета Западно-Сибирской Правовой Палаты (ЗСПП) обратил внимание на то, что «самая горячая тема в этой сфере традиционно корпоративные конфликты: из нашей практики – в этом году прекратилось банкротство собственника бизнеса, у которого бывший партнер пытался отобрать долю через уголовное дело». Он также отметил, что обычная корпоративная война в России – это когда одновременно рассматриваются до 20 арбитражных дел, происходят различные проверки правоохранительных органов, возбуждение заказных уголовных дел, применяются иные недобросовестные методы.

Регулирование отношений внутри предприятий между учредителями (участниками), директором и т. д. сильных изменений в 2020 году не претерпело: по-прежнему любые решения, договоры должны быть экономически полезными для фирмы.

На корпоративной сессии также будут рассмотрены и «мирные» вопросы: выстраивание отношений собственников между собой и с топ-менеджерами, планирование бизнес-наследства и т. д.

Спикеры расскажут о последних тенденциях корпоративных споров, способах защиты участников, выстраивании корпоративных отношений, а также о возникающих уголовных рисках в данной сфере.

Подробности и регистрация на сайте ЗСПП.