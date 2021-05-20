В Тюмени гендиректор компании получает шесть тысяч рублей в месяц из-за алиментов. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 38-летнему гендиректору крупной компании пришлось резко обеднеть из-за нежелания платить алименты своим двум сыновьям от разных браков. Мужчина сам себе назначил зарплату размером шесть тысяч рублей, лишь бы не тратить деньги на родственников.

– Выяснилось, что у должника есть автомобиль премиум-класса. Так как никаких действий с его стороны нет, то специалист оперативно установил местонахождение транспортного средства и в присутствии двоих понятых арестовал движимое имущество, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве позже сообщили, что автовладелец забрал из салона личные вещи и ушел. В настоящее время арестованная машина передана на торги. После ее реализации более 600 тысяч рублей будут переданы обеим взыскательницам.