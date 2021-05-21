Тюменец на такси вывез из леса чужие алюминиевые листы. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области в дежурную часть отдела полиции обратился гражданин с сообщением о краже алюминиевых листов с его дачного участка, расположенного вблизи поселка Боровский. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей.

Выяснилось, что 35-летний местный житель проходил мимо дачного участка потерпевшего и обратил внимание на листы алюминия, сложенные на участке. Он перелез через забор, похитил листы и отнес их в лес.

– Позже мужчина на грузотакси отвез похищенное в пункт приема металлолома. Вырученные 1 100 рублей злоумышленник потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Подозреваемый сознался в содеянном. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. В отношении жителя поселка Боровский следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.