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Происшествия21 мая 2021 7:44

Тюменец на такси вывез из леса чужие алюминиевые листы

Сумма ущерба составила девять тысяч рублей
Сергей Швецов
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Тюменец на такси вывез из леса чужие алюминиевые листы.

Тюменец на такси вывез из леса чужие алюминиевые листы.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области в дежурную часть отдела полиции обратился гражданин с сообщением о краже алюминиевых листов с его дачного участка, расположенного вблизи поселка Боровский. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей.

Выяснилось, что 35-летний местный житель проходил мимо дачного участка потерпевшего и обратил внимание на листы алюминия, сложенные на участке. Он перелез через забор, похитил листы и отнес их в лес.

– Позже мужчина на грузотакси отвез похищенное в пункт приема металлолома. Вырученные 1 100 рублей злоумышленник потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Подозреваемый сознался в содеянном. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. В отношении жителя поселка Боровский следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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