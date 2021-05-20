АО «Транснефть – Сибирь» обеспечивает надежную работу производственных объектов в пожароопасный период. Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

АО «Транснефть – Сибирь» обеспечивает безопасность работы производственных объектов в условиях пожароопасной ситуации в регионах присутствия.

Как известно, сейчас в Тюменской области постановлением главы региона введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера из-за ухудшения пожарной обстановки. Организован контроль за состоянием окружающей среды, патрулирование населенных пунктов, прилегающих к ним территорий и лесов.

С 1 апреля по 19 мая 2021 года на территории Тюменской и Курганской областей в пятикилометровой охранной зоне производственных объектов акционерного общества произошло 11 загораний, из них в десяти случаях пожары ликвидировали работники предприятия. В общей сложности для тушения природных пожаров в указанный период привлекли 101 человека и 38 единиц техники, в том числе 39 работников и 13 единиц техники АО «Транснефть – Сибирь», а также силы и средства Авиалесоохраны, МЧС России по Тюменской и Курганской областям. Стоит отметить, что в прошлом году за аналогичный период загораний в охранной зоне объектов предприятия зарегистрировано не было.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

АО «Транснефть – Сибирь» каждый день осуществляет противопожарный мониторинг производственных объектов, принимаются дополнительные меры по недопущению и предотвращению возможных случаев возгорания. В целях оперативного реагирования выполняются плановые вдольтрассовые облёты. Отделы пожарной безопасности акционерного общества обеспечили доступ к информации о наличии термоточек и возгораний, также организовано взаимодействие по обмену информацией о возгораниях с диспетчерскими службами подразделений МЧС России.

На объектах предприятия созданы группы по тушению пожаров, члены групп прошли обучение и проверку знаний, проведены учебно-тренировочные занятия. Проведена расчистка от растительности охранных зон, и обустроены минерализованные полосы вокруг инфраструктурных объектов нефтепроводов. Специалисты АО «Транснефть – Сибирь» провели проверку источников противопожарного водоснабжения, средств первичного пожаротушения.

Кроме того, проводится подготовка пожарной техники и техники, закрепленной за группами для тушения пожаров, проверка и испытание пожарно-технического вооружения. На боевом дежурстве ежедневно находятся 250 работников пожарной охраны и 75 единиц пожарной техники.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

В рамках непрерывного взаимодействия с органами управления территориальной подсистемы РСЧС Тюменской области АО «Транснефть – Сибирь» выделило болотоходную технику для тушения лесного пожара в труднодоступной местности на территории Исетского, Ярковского и Вагайского районов.

АО «Транснефть – Сибирь» обращает внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности вблизи объектов нефтепроводного комплекса. В пределах охранных зон нефтепроводов и нефтепродуктопроводов категорически запрещается разводить костры, бросать горящие спички и окурки, складировать сухую траву и деревья, промасленные материалы и оборудование, пилить и вырубать деревья.